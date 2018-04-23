После прокурорской проверки главный идеолог Салехарда уволил свою жену и ушел в отставку

19:47 23 апреля 2018 0

Здание городской администрации Салехарда Фото: Вячеслав Егоров

Начальник управления общей политики столичной администрации Салехарда Алексей Осипов уволился, чтобы избежать наказания по антикоррупционной статье. Как сообщила сегодня прокуратура ЯНАО, проверка была проведена по заявлению неназванного гражданина и показала, что Осипов фактически сожительствовал со своей подчиненной.

Выяснилось, что главный идеолог Салехарда на протяжении долгого времени жил фактически в браке с главным специалистом управления, которое он возглавлял. Своей сожительнице Осипов начислял максимальные премиальные, что напрямую нарушает закон о противодействии коррупции. При этом его наниматель, как сообщает прокуратура, был не уведомлен должным образом о возникшем конфликте интересов.

В ноябре 2017 года во время проведения проверки Осипов уволил свою подчиненную. Тем не менее 29 декабря прошлого года главе администрации Салехарда Ивану Кононенко прокуратура внесла представление по факту нарушения законодательства его подчиненным. Но только через месяц рассмотрение прокурорского представления было поручено профильному специалисту администрации Салехарда — заведующему сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений управлениям делами Алибеку Керейтову.

За это время Осипов успел уволиться по собственному желанию, избежав наказания за нарушение антикоррупционного законодательства. За это 10 апреля по представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности был привлечен Керейтов.