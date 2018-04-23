Бывший топ-менеджер «Газпрома» занял кресло премьер-министра Армении

21:02 23 апреля 2018 0

Карен Карапетян стал и. о. главы кабмина Армении ФОТО: Wikipedia.org

Вице-премьер Армении Карен Карапетян назначен исполняющим обязанности главы правительства. Эту должность он освободил две недели назад. Об новом назначении старого премьера сообщила пресс-служба правительства республики.

У Карапетяна внушительный послужной список в госструктурах. Известно, что в 2010—2011 годах он был мэром Еревана, затем ушел управленцем в «Газпром» — был вице-президентом «Газпромбанка», заместителем гендиректора «Газпром межрегионгаза» и «Газпром энергохолдинга». В 2016 году Карапетян был назначен на должность премьер-министра Армении, а 9 апреля 2018 года — отправлен в отставку и занял кресло вице-премьера.

На пост главы правительства 17 апреля был назначен экс-президент республики Серж Саргсян, однако на этом посту Саргсян не продержался и недели. В связи с массовыми народными протестами 23 апреля он сам подал в отставку. «Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду», — цитирует Саргсяна «Национальная служба новостей».

Масштабные митинги против избрания экс-президента Армении премьером начались 13 апреля в Ереване. Оппозиция обвиняла его в ухудшении экономической ситуации в стране. Противники Саргсяна объявили о начале так называемой бархатной революции, напоминает «Федеральное агентство новостей». В результате реформы Конституции, прошедшей 9 апреля, Армения стала парламентской республикой, премьер фактически возглавляет страну.