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24 апреля 2018
23 апреля 2018
03:04  24 апреля 2018 0

Пушков предостерег Киев от возвращения украинских рабочих из России. «Вернутся — и сразу на Майдан»

Майдан. Киев. Украина. 19.02.14, колючая проволока, беспорядки, баррикады
В Совфеде уверены, что украинцы способны на новый МайданФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал утопией идею властей Украины, решивших вернуть на родину своих граждан, временно проживающих в РФ. По мнению политика, в случае возращения трех миллионов украинцев домой, в Киеве начнется новый Майдан.

«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на Майдан», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева вернуть на родину соотечественников, работающих на территории России. Дипломат назвал сложившуюся ситуацию печальной, отметив, что руководство Украины уже предпринимает шаги по ее изменению. «Россия ведёт против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России», — приводит слова Климкина телеканал RT.

Сергей Макеев
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