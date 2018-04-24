{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
07:48  24 апреля 2018 3

В уральской поликлинике врачу подарили велосипед, чтобы ездить на вызовы к малышам

Молодой врач сам выступил в поддержку инициативыФото: группа «Ural Bike Community», «ВКонтакте»

Педиатру в детской поликлинике №8 Челябинска подарили велосипед. Главврач больницы Антон Рыжий преподнес двухколесное транспортное средство 24-летнему Кириллу Власову, чтобы тот мог оперативно добираться на вызовы к малышам до трех лет и посещать больше больных.

«Сначала предложение высказали в шутку, но молодой врач загорелся идеей. «Я катался когда-то давно, в детстве, но, когда предложили, сразу согласился. Учиться заново не пришлось: велосипед же — сел да поехал», — цитирует Власова Hornews.com. Педиатр добавил, что двухколесный друг для него — идеальный вариант, так как за проезд в общественном транспорте нужно платить, а в маршрутках он бьется головой о низкие потолки.

Подарок от больницы врачу преподнесли еще осенью 2017 года. Этот сезон станет для него уже вторым после зимнего перерыва. Власов подготовил велосипед: смазал цепь, затянул болты, подкачал колеса и закрепил на раме табличку с надписью «Доктор едет к малышам».

Ранее «URA.RU» сообщало о подарках другого масштаба для медиков. Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске выделил 20 миллионов рублей для приобретения квартир врачам «дефицитных» специальностей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров