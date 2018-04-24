В уральской поликлинике врачу подарили велосипед, чтобы ездить на вызовы к малышам

Педиатру в детской поликлинике №8 Челябинска подарили велосипед. Главврач больницы Антон Рыжий преподнес двухколесное транспортное средство 24-летнему Кириллу Власову, чтобы тот мог оперативно добираться на вызовы к малышам до трех лет и посещать больше больных.
«Сначала предложение высказали в шутку, но молодой врач загорелся идеей. «Я катался когда-то давно, в детстве, но, когда предложили, сразу согласился. Учиться заново не пришлось: велосипед же — сел да поехал», — цитирует Власова Hornews.com. Педиатр добавил, что двухколесный друг для него — идеальный вариант, так как за проезд в общественном транспорте нужно платить, а в маршрутках он бьется головой о низкие потолки.
Подарок от больницы врачу преподнесли еще осенью 2017 года. Этот сезон станет для него уже вторым после зимнего перерыва. Власов подготовил велосипед: смазал цепь, затянул болты, подкачал колеса и закрепил на раме табличку с надписью «Доктор едет к малышам».
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