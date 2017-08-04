На Урале ядерный комбинат подарил медикам девять квартир

«Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск) выделил 20 миллионов рублей для приобретения квартир медикам города. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе АО «ТВЭЛ» (топливной компании Росатом), в структуру которой входит УЭХК. На эти средства будет закуплено девять двухкомнатных квартир и одна трехкомнатная.
«Часть квартир планируется передать уже работающим в Новоуральском городском округе медицинским работникам, — рассказала заместитель председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике Новоуральска Наталья Ивашкина. — Остальные получат молодые специалисты, приезжающие в город для трудоустройства после окончания профильных вузов — соответствующие запросы Медико-санитарная часть города уже направила в институты».
Это не первая подобная инициатива: в 2012 году комбинат уже приобретал жилье семьям врачей — тогда было выделено 10 служебных квартир для медиков, переехавших в атомный город. «С формальной утратой статуса градообразующего предприятия УЭХК сохраняет вектор социальной ответственности за территорию присутствия, ее успех и стабильную перспективу, — поясняет генеральный директор ядерного комбината Александр Белоусов. — Это право и обязанность сильного лидера, каким и является УЭХК».
УЭХК — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Его первую партию на комбинате получили 11 ноября 1949 года. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Производство АО «УЭХК» соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.
АО «ТВЭЛ» создано 12 сентября 1996 года Указом Президента РФ, входит в состав госкорпорации «Росатом». «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ОАО «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.