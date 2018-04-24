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10:48  24 апреля 2018 0

Высокопоставленному челябинскому чиновнику перед отставкой прислали «привет» из прокуратуры

Пресс-конференция Виктора Блинова, начальника ГУ лесами по Челябинской области. Челябинск, блинов виктор, жест рукой
Надзорное ведомство напомнило Виктору Блинову о проблемах, накопившихся за время его работыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура обнаружила причину плохих результатов борьбы с пожарами на Южном Урале. Несмотря на то что по документам в регионе для этого есть все необходимое, в реальности оказалось, что оборудование пылится на складах. Расследование надзорного ведомства совпало с готовящейся перестановкой в областном кабмине.

«В течение ряда лет на территории области складывается негативная ситуация с лесными пожарами. Укомплектованность средствами предупреждения и тушения лесных пожаров по области в целом составляет 104% от предусмотренного планами тушения лесных пожаров. Вместе с тем, имеет место недостаточное укомплектование пожарно-наблюдательных вышек и мачт, пожарных машин, лесопожарных тракторов, ранцевых лесных огнетушителей, погонных метров пожарных рукавов, лопат», — сообщает пресс-служба Челябинской природоохранной прокуратуры.

Работа по передаче оборудования в лесничества идет уже более десяти лет и до сих пор не завершена, отмечают в надзорном ведомстве. В связи с этим в адрес начальника Главного управления лесами Челябинской области внесено представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства.

Как сообщало «URA.RU», в ближайшее время Виктор Блинов будет отправлен в отставку. Одной из ее причин как раз и стал слабый контроль над подчиненными, допустившими нарушения закона за последние десять лет. Кроме того, представление чиновнику внесло следственное управление СК РФ по региону за то, что его ведомство допустило незаконное строительство дачного поселка на берегу озера Увильды в Арагаяшском районе.

Игорь Чукреев
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