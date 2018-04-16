Челябинские власти сдали свое ведомство силовикам

22:00 16 апреля 2018 0

62-летнего Виктора Блинова сменит молодой управленец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост начальника главного управления лесами Челябинской области одобрена кандидатура Сергея Лаврова. Он уже несколько раз встречался с губернатором Борисом Дубровским. Свой новый пост Лавров займет после того, как его кандидатуру согласуют в правоохранительных органах — для допуска к секретным документам.

В настоящее время 35-летний Сергей Лавров занимает должность начальника управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного эконадзора минэкологии региона. «Это, наверное, один из немногих руководителей министерства, к которому нет нареканий, — рассказывает „URA.RU“ источник в министерстве. — Грамотный специалист и профильное для ГУ лесами управление. Окончил лесотехническую академию».

По словам источника Лавров и вице-губернатор Сергей Сушков, курирующий главное управление лесами и минэкологии региона, уже представили губернатору Борису Дубровскому проект стратегии развития лесного хозяйства Южного Урала. Также решается вопрос об изменении структуры управления.

Сергею Лаврову (первый слева) 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Сушков в разговоре с «URA.RU» не стал называть имя будущего руководителя ГУ лесами, только сообщил, что согласована одна из кандидатур. Решать вопрос о том, кто из нынешних заместителей начальника управления останется при должности, будет Сергей Лавров. По данным «URA.RU», рекомендовано заменить все руководство ГУ лесами. Отдельные вопросы есть к замначальника Александру Барановскому. Весной 2015 года в областном бюджетном учреждении «Центр пожаротушения», «дочки» ГУ лесами региона, прошла выемка документов. Силовиков интересовал период с 2010 по 2013 годы, когда центром руководил Барановский, и госконтракты с ООО «Южноуральская лесохозяйственная компания» (ЮЛКОМ). С ООО было заключено 13 госконтрактов, которые, как считали силовики, были оформлены с нарушениями. Учредителем и директором ЮЛКОМа был заместитель Барановского Максим Уткин. Барановского подозревали в получении откатов, но дело было закрыто. Кроме того, его привлекали за покушение на дачу взятки инспектору труда, но дело ничем не закончилось.

«Строго говоря, на каждого из заместителей начальника ГУ лесами есть негативные материалы, но возможно, что они еще будут работать, пока Лавров входит в курс дела, — рассказал источник. — Уже в самой резиденции губернатора начинают лоббировать интересы нынешних замов. К примеру, за то, чтобы сохранил свой пост замначальника управления Валерий Нигматуллин, просит вице-губернатора Руслан Гаттаров. Хлопочет за земляка — оба родом из Кунашакского района. Но решать будут Сушков и Лавров».

На согласование кандидатуры Сергея Лаврова может уйти месяц. Он должен сменить начальника ГУ лесами области Виктора Блинова, чья отставка всего лишь вопрос времени. Одной из причин будущего увольнения Блинова стал слабый контроль за подчиненными, допустившими нарушения закона за последние десят лет. Среди таких нарушений — незаконное строительство дачного поселка на берегу озера Увильды, а также коррупция. 11 апреля доклад Виктора Блинова исключили из повестки совещания губернатора с главами городов и районов. В июне Блинову исполнится 63 года.