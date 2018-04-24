13:17 24 апреля 2018 2

Сергей Лисовский рассказал депутатам Зауралья о своей работе в Совфеде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Совет Федерации предлагает ужесточить ответственность за незаконный оборот особо ценных охотничьих ресурсов. Соответствующая поправка в законопроект сейчас разрабатывается, сообщил сенатор Сергей Лисовский, отчитываясь перед депутатами Курганской областной думы во вторник, 24 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

«Вводится новая статья Уголовного кодекса с понятием „Незаконный оборот особо ценных охотничьих ресурсов“, — пояснил Лисовский. — Теперь при перевозке мяса или части туши животного уже можно предъявлять претензию перевозчику и объяснения типа „нашли, везем сдавать“ уже не пройдут».

Также многократно увеличится наказание за незаконную добычу: штрафы — до нескольких миллионов рублей, сроки — до трех лет лишения свободы. «Жесткий закон, хотя не такой жесткий, как в Европе или Америке, где нарушителям грозит до 30 лет тюрьмы за добычу особо охраняемых животных», — добавил сенатор.