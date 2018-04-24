Канделаки рассказала о романе с Брюсом Уиллисом

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем неудачном романе с актером Брюсом Уиллисом. По ее словам, «крепкий орешек» звал ее с собой, но она не поехала.
По словам телеведущей, с актером она познакомилась во время съемок интервью для программы «Истории в деталях». Продюсеры актера сами вышли на нее с предложением о встрече, и поначалу Канделаки восприняла это как розыгрыш. «На встречу мы все-таки приехали. В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: „Hi, Tina. How are you?“ И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Потом мы со съемочной группой рассказали Брюсу, что мы были уверены, что это розыгрыш. Брюс нас потом троллил, говорил: „Ну, сколько раз я спасал мир в вашем воображении?“» — цитирует Канделаки портал «Дни.ру».
По словам телеведущей, через несколько дней актер, перед тем как покинуть Россию, пригласил ее на свидание. «Он вышел ко мне и сказал: „Поехали со мной!“ Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», — закончила свой рассказ телеведущая.