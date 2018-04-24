Дума Екатеринбурга запустила процесс отмены всенародных выборов мэра

13:18 24 апреля 2018 1

Голосование прошло без обсуждений Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга большинством голосов назначили публичные слушания по новой редакции устава муниципалитета. Тем самым был начат процесс отмены всенародных выборов мэра.

Голосование прошло без обсуждения, передает корреспондент «URA.RU». Свою позицию сторонники и оппоненты реформы высказали в самом начале заседания.

Напомним, при обсуждении повестки этот вопрос вызвал серьезную дискуссию. Внести его на рассмотрение предложил председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий. При этом ряд депутатов выступил категорически против, предложив полностью игнорировать решение областного Заксобрания об отмене всенародных выборов мэра региональной столицы. В том числе их позицию поддержал глава города Евгений Ройзман. Тем не менее большинством голосов вопрос все-таки был внесен в повестку.