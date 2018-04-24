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24 апреля 2018
23 апреля 2018
13:18  24 апреля 2018 1

Дума Екатеринбурга запустила процесс отмены всенародных выборов мэра

Заседание гордумы. Екатеринбург, совещание, заседание, гордума екатеринбурга
Голосование прошло без обсужденийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга большинством голосов назначили публичные слушания по новой редакции устава муниципалитета. Тем самым был начат процесс отмены всенародных выборов мэра.

Голосование прошло без обсуждения, передает корреспондент «URA.RU». Свою позицию сторонники и оппоненты реформы высказали в самом начале заседания.

Напомним, при обсуждении повестки этот вопрос вызвал серьезную дискуссию. Внести его на рассмотрение предложил председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий. При этом ряд депутатов выступил категорически против, предложив полностью игнорировать решение областного Заксобрания об отмене всенародных выборов мэра региональной столицы. В том числе их позицию поддержал глава города Евгений Ройзман. Тем не менее большинством голосов вопрос все-таки был внесен в повестку.

Константин Джултаев
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