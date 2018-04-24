В звездной семье может быть пополнение
Жену Никиты Преснякова, внука певицы Аллы Пугачевой, поздравили с беременностью. Подписчики Алены Красновой в Instagram заметили, что, судя по снимкам, девушка набрала несколько килограммов.
Как сообщает портал «Дни.ру», слухи о беременности супруги Преснякова ходят и среди звезд. Девушка практически перестала сопровождать мужа на светских мероприятиях и не публикует свежие фото в соцсетях. Если она и появляется на публике, то только в одежде свободного кроя.
Молодые люди женаты уже целый год. На роскошную свадьбу, стоимость которой оценивают в десятки миллионов рублей, были приглашены певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, супруга модельера Валентина Юдашкина и другие звезды.