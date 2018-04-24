Рекламу лекарств на телевидении требуют запретить из-за внушаемых людей

14:45 24 апреля 2018 0

Две трети зрителей покупаются на рекламу препаратов, снимающих симптомы болезни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Совет Федерации работает над законопроектом о запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении. Об этом сообщил сенатор Сергей Лисовский, отчитываясь о своей работе перед депутатами Курганской областной Думы, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Лисовского, проблема в том, что рекламу смотрят внушаемые люди. Только треть больных обращаются к врачам, остальные принимают препараты, «которые не являются лекарствами, а только снимают симптомы». «Болезнь на самом деле усугубляется, и потом государство несет потери при лечении таких „запущенных“ болезней», — отметил сенатор.

Законопроект, по словам докладчика, «идет сложно». Его противники отмечают, что после запрета такой рекламы «нечем будет финансировать каналы». Лисовский также высказался против продажи безрецептурных препаратов в торговых сетях. По его мнению, в этом случае аптеки либо разорятся, либо поднимут цены на рецептурные препараты.