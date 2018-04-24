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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:59  24 апреля 2018 0

Госдума введет уголовную ответственность за исполнение американских санкций

Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, исаев андрей
Исаев заявил, что санкции США являются формой преступной деятельностиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Госдума России разработает законопроект, согласно которому компании, соблюдающие введенные антироссийские санкции США на территории РФ, понесут уголовную ответственность. Документ могут принять до конца весенней сессии, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России», — цитирует Исаева «Национальная служба новостей». По словам депутата, уголовная ответственность за соблюдение ограничений США будет введена только в отношении физических лиц. «В отношении компаний это невозможно. Может быть введена административная ответственность, то есть могут быть установлены достаточно высокие штрафы», — приводит слова замруководителя партии «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что Госдума РФ в скором времени подпишет законопроект об ответных санкциях России против США. Как писало «URA.RU», российские госкорпорации могут понести из-за этого убытки. Некоторые компании, уверенные в серьезных последствиях контрсанкций, готовят письма в правительство с просьбой отказаться от предложенных депутатами запретительных мер. Они уверены, что это может привести к закрытию предприятий, срыву многомиллионных контрактов и колоссальным имиджевым потерям.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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