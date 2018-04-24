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24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Курганской области
19:22  24 апреля 2018 0

Уральский сенатор предложил бедным россиянам лечиться марганцовкой и аскорбинкой

Интервью с сенатором Сергеем Лисовским. Курган, лисовский сергей
Сергей Лисовский вспомнил, чем его лечили в детствеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский посоветовал россиянам лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой вместо препаратов, которые рекламируются по телевидению. Об этом он заявил в интервью «URA.RU», рассказывая об инициативе о запрете рекламы лекарств на ТВ.

«Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала, — отметил Лисовский, — Поэтому мы рекламой еще и стимулируем потребление, по сути, воровство денег из кошельков наших граждан». По мнению Лисовского, в основном, на дорогие зарубежные препараты, рекламируемые по ТВ, тратятся малоимущие граждане, так как «у состоятельных есть время и возможность проконсультироваться с врачом».

«То есть мы изымаем средства у малообеспеченных граждан, которым потом государство вынуждено помогать, или же они идут в разные микрокредитные организации. По сути, мы финансируем достаточно обеспеченное телевидение за счет малообеспеченных людей. Плюс люди не лечатся, усугубляют болезнь. Потом государство за свой счет их лечит, это еще дороже. В итоге, мы тратим гораздо больше денег на последствия вот этой разнузданной рекламы лекарственных препаратов», — считает сенатор. Полное интервью Сергея Лисовского читайте на «URA.RU».

Анна Бояркина
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