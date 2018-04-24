Бабушка избила собачницу кирпичом из-за фекалий

20:57 24 апреля 2018 0

Конфликт произошел из-за неубранных собачьих фекалий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковной Балашихе между двумя местными жительницами Валерией Смирновой и пожилой женщиной, произошел конфликт, который закончился побоями. В ходе инцидента бабушка применила в качестве оружия кирпич. Причиной для конфликта стали собачьи фекалии.

По предварительным данным, пожилая женщина выгуливала своего питомца около подъезда, когда животное присело по большой нужде. Убирать за своей собакой бабушка не планировала. Это заметила проходящая мимо Смирнова с собакой, которая сделала замечание горожанке. В ответ бабушка заявила, чтобы та выгуливала животное в своем дворе и там следила за порядком. Затем случилась словесная перепалка, в ходе которой пожилая женщина подняла с земли кирпич и удалила сначала собаку оппонентки, а затем и саму женщину, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«Ссадину на лице видно хорошо. Хотелось бабушке ответить! Но как можно ударить пожилого человека? Я ее, правда, на эмоциях за ворот пальто тряханула разок. Она испугалась», — рассказала Смирнова. По ее словам, бабушка в какой-то момент времени начала звать на помощь, полагая, что женщина станет ее бить. Когда поняла, что драки не состоится, жительница Балашихи стала кричать матом на весь двор. Смирнова не стала писать заявление в полицию, надеясь, что этот случай научит бабушку убирать фекалии за своим четвероногим питомцем.