В Верховной Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость России от Украины»

07:05 25 апреля 2018 0

Украина требует ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Киеву необходимо «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа». Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

Помимо этого, Геращенко призвал Соединенные Штаты ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2». Украинский политик также выразил уверенность в том, что российская сторона якобы сможет напасть на Украину после того, как проект газопровода будет реализован.

«Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода „Северный поток — 2“ и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — приводит RT слова Геращенко.

Ранее в Верховной Раде отметили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» несет военную угрозу не только украинской стороны, но и для всего Евросоюза. Кроме того, Украина переживает из-за значительных финансовых потерь, которые принесет ей ввод в эксплуатацию российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа из РФ в Германию прямо через Балтийское море. Протяженность маршрута составила более 1200 километров. Трубопровод планируют проложить рядом с действующим газопроводом «Северный поток».