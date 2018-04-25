Россияне промотали на заграничных курортах более 30 млрд долларов

07:47 25 апреля 2018 5

Европейские города стали самыми привлекательными для путешественников Фото: depositphotos.com © URA.RU

В 2017 году российские туристы потратили за границей 31 млрд долларов, что на 13% больше, чем в 2016 году. Таким образом, Россия поднялась с 11-го на восьмое место в рейтинге стран, граждане которых несут самые большие расходы во время заграничных поездок.

По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), на первом месте рейтинга оказался Китай с расходами на сумму 258 млрд долларов в год. На втором — США, чьи граждане потратили на отдых 135 млрд долларов. Туристы из Германии, которые оказались на третьем месте, «спустили» за границей 84 млрд долларов. Англичане расстались с суммой, эквивалентной 63 млрд долларов, из-за чего заняли четвертую строчку. Французы, чья страна замкнула пятерку лидеров списка, потратили 41 млрд долларов, пишут «Ведомости».

По информации UNWTO, в 2017 году количество международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользовались туристические поездки в Европу: поток путешественников в страны этой части мира вырос на 8%.

Ранее сообщалось, что россияне потратили в прошлом году на летний отдых на 4% больше, чем в 2016 году. Так, в среднем турист из РФ был готов потратить чуть больше 37 тысяч рублей на человека, передавала «Национальная служба новостей». Сейчас предполагается, что ЧМ-2018 может принести большие доходы и самой России. По оценкам экспертов, футбольные фанаты потратят в нашей стране порядка 2 млрд долларов во время матчей мундиаля, сообщало «URA.RU».