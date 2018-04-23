Болельщики ЧМ-2018 сделают Россию богаче на два миллиарда долларов

14:57 23 апреля 2018 2

Спортивное мероприятие принесет доход спорт-барам и фан-зоне Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Футбольные болельщики из других стран потратят в России во время чемпионата мира по футболу до 2 млрд долларов. Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли спрогнозировал сумму инвестиций во время матчей мундиаля.

По мнению посла, огромный интерес к футболу в латиноамериканских странах заставит болельщиков приехать в Россию, даже не имея билетов на матчи. «Они будут смотреть игры на больших экранах в рамках фан-фестов, в спорт-барах, чтобы каким-то образом просто присутствовать на этом футбольном празднике», — цитирует «Утро.ру» Виктора Коронелли. Он добавил, что кустарные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получат большую финансовую выгоду от мундиаля. «Существующие сейчас оценки, что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря чемпионату до 2 миллиардов долларов. Они кажутся вполне реальными», — прогнозирует Коронелли.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдет четыре матча группового этапа. С 15 июня по 27 июня на поле «Екатеринбург-арены» пройдут матчи Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.