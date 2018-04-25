ЧМ-2018 принесет России 820 миллиардов рублей

Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу за 2013—2018 годы обеспечат России дополнительно 1% (порядка 820 млрд рублей) к валовому внутреннему продукту (ВВП). Таковы предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey.
Такой эффект обеспечит развитие туризма, приводят «Ведомости» выкладки агентства. В течение пяти лет улучшенная инфраструктура городов проведения мундиаля, благоустройство и возросший туристический поток будут ежегодно добавлять к объему инвестиций 80-10 млрд рублей, а к ВВП — 120-180 млрд рублей. Согласно подсчетам экспертов, в 2018 году макроэкономический показатель увеличится дополнительно на 121 млрд рублей, в следующие пять лет — на 40-70 млрд ежегодно.
Наибольшую поддержку по подготовке к ЧМ получили Мордовия и Калининградская область. Вклад в их валовый региональный продукт (ВРП) от инвестиций и операционных расходов составил более 90%, увеличение ВРП в 2013—2018 годах составит более чем 15%. В Татарстане и Краснодарском крае прогнозируется 2%-й рост ВРП. Свердловская область также получит прибавку в 2% — в основном за счет инвестиций (76%).
Впрочем, некоторые эксперты опасаются оттока туристов и снижения темпов роста экономики после завершения мундиаля. На фоне санкций и негативных новостей о России в СМИ расчет на то, что приезжим иностранцам понравится в стране, образ РФ улучшится и, в будущем, продолжит поддерживать турпоток, может не оправдаться. Как сообщало «URA.RU», чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоится четыре матча группового этапа. На поле «Екатеринбург-арены» пройдут встречи Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.