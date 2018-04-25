Военные эксперты считают оправданными параллели между беспилотным комплексом «Статус-6» и оружием «Судного дня». По их мнению, мощь оружия в сравнении с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки — «ни о чем», а боеголовка «Статус-6» способна создать зону сплошных разрушений размером с Нью-Йорк.
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Федеральному агентству новостей», что комплекс «Статус-6» представляет собой необитаемый подводный аппарат, который идет с большой скоростью на очень большой глубине, практически недоступной для средств поражения.
По словам Дандыкина, подобное оружие будет применено лишь в исключительном случае: «если на Россию произойдет нападение и будет угроза самому существованию страны». Эксперт также сравнил последствия от возможного применения отечественного ядерного комплекса с единственным примером боевого применения ядерного оружия. «Если говорить о его мощи, то Хиросима и Нагасаки — это ни о чем. Не приведи господь его применить», — заявил Дандыкин.
В качестве примера он привел испытание авиационной «Царь-бомбы». По словам эксперта, ударная волна после ее взрыва трижды обогнула земной шар, а самолет, который ее применял, подбросило на два километра вверх. «Статус-6» — не менее, а то и более серьезное оружие, потому что против него сегодня нечего применить, а какие последствия — не приведи господь. Это одно из самых эффективных наших оружий сдерживания», — заметил Василий Дандыкин.
Журнал Business Insider рассказал о российском ядерном оружии. Главный упор материала сделан на мощи комплекса «Статус-6», который, по мнению западных СМИ, способен уничтожить целые прибрежные города. Эксперты Российской академии ракетных и артиллерийских наук поделились мнением, что «Статус-6» может разрушить весь североамериканский континент.