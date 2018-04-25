Последствия будут страшными: СМИ рассказали о российском оружии «Судного дня»

Российское ядерное оружие, которым оборудованы подводные дроны, способно уничтожить целые прибрежные города. Подобные оценки приводят западные журналисты при описании российского комплекса «Статус-6».
Аналитическое американское издание Business Insider называет новейшую российскую разработку «разрушительным оружием «Судного дня», которое может переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн, передает «Федеральное агентство новостей».
В материале приводят аргументы, что взрыв у прибрежной линии ядерной бомбы силой от 20 до 50 мегатонн по своим разрушительным свойствам будет сравним с цунами после землетрясения в Японии. Кроме того, подводный взрыв торпеды поднимет тонны облученной морской воды и устроит радиоактивный дождь возле зоны поражения, цитирует материал американских коллег агентство Nation News.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Национальной службы новостей» заявил, что комплекс «Статус-6» может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент. Эксперт считает, что нацеленный удар подобной бомбой в район разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто сможет инициировать вулканическую деятельность. «Западное побережье США физически погибнет. Также это может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведет к уничтожению североамериканского континента», — сказал Сивков.