{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
12:49  25 апреля 2018 8

Последствия будут страшными: СМИ рассказали о российском оружии «Судного дня»

Оружение может полностью уничтожить североамериканский континентФото: Wikipedia

Российское ядерное оружие, которым оборудованы подводные дроны, способно уничтожить целые прибрежные города. Подобные оценки приводят западные журналисты при описании российского комплекса «Статус-6».

Аналитическое американское издание Business Insider называет новейшую российскую разработку «разрушительным оружием «Судного дня», которое может переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн, передает «Федеральное агентство новостей».

В материале приводят аргументы, что взрыв у прибрежной линии ядерной бомбы силой от 20 до 50 мегатонн по своим разрушительным свойствам будет сравним с цунами после землетрясения в Японии. Кроме того, подводный взрыв торпеды поднимет тонны облученной морской воды и устроит радиоактивный дождь возле зоны поражения, цитирует материал американских коллег агентство Nation News.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Национальной службы новостей» заявил, что комплекс «Статус-6» может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент. Эксперт считает, что нацеленный удар подобной бомбой в район разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто сможет инициировать вулканическую деятельность. «Западное побережье США физически погибнет. Также это может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведет к уничтожению североамериканского континента», — сказал Сивков.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров