18:41 25 апреля 2018 0

В обращении к президенту люди просят сохранить в их дворах чистую воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки обратились к Путину с просьбой сохранить в городе будки с питьевой водой. Это стало ответом населения на реформу уличной торговли. Администрация города, в свою очередь, поясняет, что все делается ради благоустройства и горожан.

Представители ТСЖ «Гашкова 28» попросили президента отменить решение пермской городской думы, запрещающее устанавливать киоски с водой во дворах. Жители возмущены, что они не могут сами решать, что будет продаваться на земле, где стоят их дома. Сами представители бизнес-сообщества подали в суд иски к городской думе. Предприниматели считают, что депутаты не могли всем ТСЖ запретить распоряжаться своей землей.

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Татьяна Михалева заверила корреспондента «URA.RU», что администрация заинтересована сохранить продавцов воды на рынке, но у муниципалитета есть проблемы с зонами их размещения. Городские чиновники ждут документов о специализации торговых точек. При этом собеседница признала, что количество киосков в городе может планомерно сократиться за пять лет. В мэрии хотят перенести ларьки из центра на окраины: «Это федеральная тенденция», — сказала собеседница.

В понедельник администрация Перми опубликовала на своем сайте список из 606 адресов государственных и муниципальных земель, на которых торговать можно. Хотя годом ранее было 852 таких адреса. В 2017 году городской бюджет заработал на аренде земель для киосков 32 млн рублей, а план на 2018 год — 40 млн рублей. «Все говорят, что количество киосков резко сократится, но это не соответствует действительности, — сказала Татьяна Михалева. — Не надо забывать, что еще 877 объектов в городе расположены на частных землях».