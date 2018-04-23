В Перми повторяют эксперимент Москвы с киосками

17:25 23 апреля 2018 0

Частные земли для ларьков и палаток стали вне закона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермь присоединяется к российским городам, где попытки власти навести порядок с уличной торговлей натолкнулась на сопротивление местного малого бизнеса. Владельцы киосков в краевой столице начали подавать в суды на пермскую думу. Иски касаются резонансного решения депутатов, согласно которому в марте запретили торговать в придомовых зонах. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали представители торгового сообщества.

Ранее первый вице-мэр Перми Виктор Агеев говорил, что администрация готова отстаивать свою позицию в судах, поскольку дворы многоквартирных домов не место для торговли.

«С 2005 года наши будки с водой стояли только на муниципальных землях, — рассказал генеральный директор ООО «Ново-Лядовский источник» Андрей Васильев. — Администрация была заинтересованна в чистой воде для жителей.

Но два года назад мэрия не продлила 70% контрактов. Тогда мы стали договариваться с частными владельцами, включая жильцов многоквартирных домов. Но теперь нас выгоняют и оттуда».

Бизнесмен сообщил, что в Перми установлено 400 будок с питьевой водой от разных компаний, где можно купить литр жидкости за 3,5 рубля. «Я так думаю, если уличная торговля станет вне закона, вода подражает в три раза и ее можно будет купить только в магазинах», — сказал спикер.

В похожей ситуации находятся и другие предприниматели. Исходя из официальных документов, администрация города сдает для бизнеса 1251 участок, на которых можно ставить торговые точки. Сколько киосков в городе всего, не могут сказать даже участники рынка.

Действия властей не понимают главы ТСЖ, которые пускают бизнесменов торговать на придомовые территории. «В квитанциях нет такого пункта, как вывоз снега, — напомнил председатель ТСЖ «ЖСК-10» Татьяна Лунева. — Аренда от киосков — это почти 20% бюджета ТСЖ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на краевом уровне предпринимателей решили штрафовать за продажу товаров в местах, где не разрешает городская администрация. Санкции могут достигать миллиона рублей. Инициативы пермских депутатов соответствуют общероссийским тенденциям, начатым правительством Москвы в начале 2017 года. Уже в 2018 году существенно сократили список торговых точек в Тюмени, недавно — в Сургуте.

В каждом городе владельцы киосков заявляли об опасности социального недовольства горожан, но нигде не прошло ни одной массовой акции протеста. В Сургуте коммерсанты даже угрожали профильным чиновникам физической расправой. Соцопросы указывают на желание горожан навести порядок в торговле.