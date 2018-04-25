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Главные новости Тюменской области
17:47  25 апреля 2018 0

Тюменский суд решил судьбу главного фискала области, которого преследует ФСБ. Данные «URA.RU» подтвердились

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
РУФСБ по Тюменской области расследует громкое уголовное дело против главы территориального управления налоговой службыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель управления ФНС по Тюменской области Тамара Зыкова помещена под домашний арест. Под надзором главный фискал региона, ранее задержанный ФСБ, проведет не меньше 2 месяцев. Об этом в среду, 25 апреля, сообщила «URA.RU» сотрудник Центрального районного суда Тюмени, ответственный за взаимодействие со СМИ Лилия Бугаева.

«Было удовлетворено ходатайство. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — прокомментировала собеседница агентства. Какое ведомство выступило с ходатайством, представитель пресс-службы суда не уточнила.

В управлении ФНС агентству сообщили, что исполняющий обязанности руководителя ведомства пока не назначен. Сотрудники налогового органа еще не получали никаких вводных по этому вопросу. В пресс-службе РУФСБ по Тюменской области комментировать ситуацию отказались.

Ранее о домашнем аресте Зыковой сообщали источники «URA.RU», близкие к правоохранительным органам региона. По неофициальным данным, в рамках оперативных мероприятий были произведены обыски. Перед этим фискала упрекнули в чрезмерном давлении на бизнес, из-за чего якобы в области сформировались условия, невыносимые для ведения дел. Критика высказывалась местным бизнес-омбудсменом Ларисой Невидайло в присутствии губернатора Владимира Якушева.

Официальных данных о том, какую уголовную статью инкриминируют Тамаре Зыковой, нет.

Эльдар Булатов
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