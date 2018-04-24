В правоохранительных и судебных системах Тюменской области обсуждают судьбу начальника управления ФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, ранее задержанную ФСБ. Два источника «URA.RU», знакомые с положением дел, во вторник, 24 апреля, утверждают, что главный фискал области может оказаться под домашним арестом. По неофициальным данным, региональное управление службы безопасности сейчас расследует уголовное дело о получении крупной взятки сотрудниками налоговой службы.
В Калининском и Ленинском районных судах Тюмени агентству заявили, что решение о взятии Тамары Зыковой под домашний арест в их юрисдикции не рассматривалось. В Центральном районном суде данные не подтвердили, но и не опровергли. «По этому вопросу я ничего не могу вам сказать», — несколько раз повторила сотрудница пресс-службы, отвечая на вопросы корреспондента агентства.
Открытая база данных слушаний тюменских судов во вторник оказалась отключена. «Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд», — отвечают сайты судов в ответ на соответствующий запрос. Пресс-служба УФНС по Тюменской области также не стала озвучивать свою версию событий. «Мы наблюдаем за ситуацией. Читаем публикации СМИ», — говорит в беседе представитель ведомства Дарья Петренко. В областном управлении ФСБ на телефонные звонки не отвечают.
По неофициальным данным, Тамара Зыкова была задержана ФСБ вечером в среду, 18 апреля. Источники «URA.RU» в правоохранительных органах сообщили, что в рамках оперативных мероприятий были произведены обыски. Ранее Зыкову упрекали в чрезмерном давлении на бизнес, из-за чего якобы тюменские предприниматели вынуждены были бежать в соседние регионы. Претензии озвучивались в присутствии губернатора Владимира Якушева местным бизнес-омбудсменом Ларисой Невидайло. История Тамары Зыковой — первое громкое дело, инициированное РУФСБ по Тюменской области с момента прихода нового руководителя Игоря Кочнева.