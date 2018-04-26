05:29 26 апреля 2018 0

София Никитчук решила сменить прическу и цвет волос Фото: страница Софии Никитчук в Instagram

Обладательница титула «Мисс Екатеринбург 2014» и «Мисс Россия 2015», уроженка Снежинска София Никитчук предстала перед своими поклонниками в новом образе — блондинкой с короткой стрижкой.

«Ну что ж, только я могу из солнечной Москвы улететь в снежный-снежный Снежинск! Весна, на секундочку, тебе лето уже на пятки наступает, а тут сугробы! Даже причёску под погоду сделали, но самое главное, это ведь не где, а с кем», — написала Никитчук на своей странице в Instagram.

За день две публикации в новом образе, который напомнил подписчикам внешность американской актрисы Мэрилин Монро, набрали больше 60 тысяч отметок «нравится».

Ранее София Никитчук поразила публику на конкурсе «Мисс Россия» своим довольно откровенным нарядом. Пользователи Сети также оценили красоту и платье девушки.