{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
06:03  26 апреля 2018 0

Пока Куйвашева нет в городе, Тунгусов устроил тусовку, представив свой список кандидатов на праймериз «Единой России». Список губернатора объявят позже

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимир Тунгусов представил список кандидатов на праймериз «Единой России»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов выбрал 18 человек, которые будут баллотироваться в депутаты думы Екатеринбурга по одномандатным округам. Несколько минут назад в резиденции состоялось совещание, на котором все они были представлены друг другу первым вице-губернатором. На встрече помимо него присутствовал координатор «Единой России» по Екатеринбургу Михаил Клименко.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече присутствовать не мог, поскольку находится в девятидневной командировке по африканским странам, где продвигает заявку Екатеринбурга на «Экспо 2025». «Владимир Георгиевич обозначил это как список кандидатов на праймериз, согласованных двумя администрациями — Екатеринбурга и губернатора», — уточнил один из участников встречи.

Всего в представленном списке 18 кандидатов. Среди них действующие депутаты: Елена Дерягина, Николай Антонов, Николай Смирнягин, Виктор Тестов, Алексей Бородин, Олег Кагилев, Сергей Мелехин, Владимир Крицкий, Александр Мяконьких, Александр Найданов, Владимир Смирнов.

Из новичков, которые только собираются попасть в Думу были представлены директор ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров, бизнесмен Сергей Зайков, главврач муниципальной службы скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев, глава свердловских «Патриотов России» Константин Худяков, директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев, замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. Последнему в новой думе прочат роль спикера.

Источники предполагают, что 18-й кандидат будет техническим, поскольку будет избираться в округе Дмитрия Сергина. Предположительно, это будет главный инженер «Высоцкого» Виктор Сомиков, чьи плакаты появились уже и на Ботанике.

Совещание, признаются инсайдеры, стало неожиданностью. Представленный список при этом «не губернаторский», уверен один из участников совещания. «Евгений Владимирович [Куйвашев] в 2016 году собирал отдельные группы кандидатов и поддерживающие их силы, общался с ними вполне открыто. Здесь какая-то кулуарная возня получилась, междусобойчик в отсутствие главы региона. Цель встречи — непрозрачна», — уточнил собеседник агентства. Ранее сам губернатор анонсировал, что формирование списка произойдет 5 мая.

Предварительное голосование «Единой России» для определения кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы состоится 3 июня. Сами выборы в представительный орган власти состоятся 9 сентября.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров