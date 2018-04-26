Глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов выбрал 18 человек, которые будут баллотироваться в депутаты думы Екатеринбурга по одномандатным округам. Несколько минут назад в резиденции состоялось совещание, на котором все они были представлены друг другу первым вице-губернатором. На встрече помимо него присутствовал координатор «Единой России» по Екатеринбургу Михаил Клименко.
Губернатор Евгений Куйвашев на встрече присутствовать не мог, поскольку находится в девятидневной командировке по африканским странам, где продвигает заявку Екатеринбурга на «Экспо 2025». «Владимир Георгиевич обозначил это как список кандидатов на праймериз, согласованных двумя администрациями — Екатеринбурга и губернатора», — уточнил один из участников встречи.
Всего в представленном списке 18 кандидатов. Среди них действующие депутаты: Елена Дерягина, Николай Антонов, Николай Смирнягин, Виктор Тестов, Алексей Бородин, Олег Кагилев, Сергей Мелехин, Владимир Крицкий, Александр Мяконьких, Александр Найданов, Владимир Смирнов.
Из новичков, которые только собираются попасть в Думу были представлены директор ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров, бизнесмен Сергей Зайков, главврач муниципальной службы скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев, глава свердловских «Патриотов России» Константин Худяков, директор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев, замглавы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. Последнему в новой думе прочат роль спикера.
Источники предполагают, что 18-й кандидат будет техническим, поскольку будет избираться в округе Дмитрия Сергина. Предположительно, это будет главный инженер «Высоцкого» Виктор Сомиков, чьи плакаты появились уже и на Ботанике.
Совещание, признаются инсайдеры, стало неожиданностью. Представленный список при этом «не губернаторский», уверен один из участников совещания. «Евгений Владимирович [Куйвашев] в 2016 году собирал отдельные группы кандидатов и поддерживающие их силы, общался с ними вполне открыто. Здесь какая-то кулуарная возня получилась, междусобойчик в отсутствие главы региона. Цель встречи — непрозрачна», — уточнил собеседник агентства. Ранее сам губернатор анонсировал, что формирование списка произойдет 5 мая.
Предварительное голосование «Единой России» для определения кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы состоится 3 июня. Сами выборы в представительный орган власти состоятся 9 сентября.