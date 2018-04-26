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Главные новости Челябинской области
11:57  26 апреля 2018 0

Оперный певец, стрелявший по «скорой» в Челябинске, получил срок

Открытие военно-патриотического клуба
Пьяный хулиган стрелял из окна домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд вынес обвинительный приговор 19-летнему артисту челябинского Оперного театра, стрелявшему по машине скорой помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 23 марта в Челябинске, возле дома по улице Набережной. Пьяный молодой человек из хулиганских побуждений палил из окна по врачам «скорой», идущих по двору. Стрелок хотел напугать медиков. Он произвел несколько выстрелов из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 мм в сторону людей, потом выстрелил в стоящий автомобиль «скорой». Пуля разбила аварийный люк на крыше автомобиля.

Новость по теме
«Скорую» на Южном Урале обстрелял певец театра оперы и балета

Как ранее сообщало «URA.RU», злоумышленником оказался 19-летний певец Челябинского театра оперы и балета. Житель Ленинского района пояснил, что, находился у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения и решил пострелять прямо из окна квартиры — прицельно в машину медиков.

Калининский районный суд города Челябинска приговорил хулигана с оружием к двум годам условно, с испытательным сроком три года.

«Подсудимый вину в совершении преступления признал, возместил причиненный ущерб, в содеянном раскаялся, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства», — отметил заместитель прокурора Калининского района Александр Кустиков.

Наталья Михалева
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