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Главные новости Курганской области
11:29  26 апреля 2018 2

В Кургане сотрудники мэрии массово покинули кабинеты. ФОТО

Субботник в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, субботник, потапов андрей, центральный парк культуры и отдыха кургана, цпкио
Андрей Потапов возглавил уборку в ЦПКиОФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане проходит субботник, в котором принимают участие более 400 работников департаментов и муниципальных предприятий администрации города. В том числе в ЦПКиО убирать мусор и прошлогоднюю листву пришло 65 сотрудников мэрии во главе с руководителем администрации Андреем Потаповым, передает корреспондент «URA.RU».

Руководитель департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев заверил, что субботник не парализовал работу мэрии. «В кабинетах остались дежурные сотрудники», — отметил Сергеечев. Он посетовал на то, что в этом году погода внесла свои коррективы в проведение общегородской уборки — приходится выбирать редкие погожие дни.

Субботник в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, субботник, журналисты, сергеечев роман
Роман Сергеечев успевает давать интервью
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Андрей Потапов рассказал, что мэрия отправила более двух тысяч приглашений организациям и предпринимателям присоединиться к субботнику. «Отказов не было», — отметил руководитель администрации. К уборке улиц уже присоединились работники правительства, прокуратуры и других учреждений. В пятницу, 27 апреля, порядок в парке Победы наведут депутаты областной думы.

Субботник в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, субботник, мешки с мусором, листва, центральный парк культуры и отдыха кургана, цпкио
Собранный мусор обещают оперативно вывезти
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Хотя проведение субботников в Кургане запланировано до 30 марта, город присоединится к общероссийской акции, которая продлится до 21 мая. Работы по наведению порядка будут продолжены, заверил Роман Сергеечев.

Субботник в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, субботник, потапов андрей, заскалькин сергей, центральный парк культуры и отдыха кургана, цпкио
Работы еще предстоит немало
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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