12:52 26 апреля 2018 3

В СК пообещали завершить проверку к 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье 17-летняя биатлонистка обвинила старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в домогательствах. В обмен на интим наставник предлагал ей продвижение в спортивной карьере

«Все началось в сентябре, в Саранске. Сергей Сергеевич пригласил меня к себе в комнату. Я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он — рядом. И тут он мне говорит: „Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?“ Я ответила, что мне это не нужно», — рассказала девушка в интервью «Советскому спорту».

Биатлонистка не стала никому рассказывать о произошедшем. Однако попытки склонить ее к интимной связи со стороны тренера не прекратились. Когда Тутмин понял, что девушка непреклонна, то начал «откровенно зажимать» ее в спорте. «Стало совсем тяжело находиться в команде. На соревнованиях — у всех нормальные патроны, у меня плохие, с которыми сложно добиться точной кучной стрельбы. Меня выкинули из команды, хотя результаты я показывала достаточные. Бегаю в свое удовольствие. Но так же нельзя — я спортсменка!» — рассказала лыжница.

Первой о случившемся узнал личный тренер подростка. Она поговорила с родителями, которые позвонили на горячую линию «Ребенок в опасности». Также они пожаловались в Центр спортивной подготовки и приложили аудиозапись, которую девушка сделала во время одного из приставаний. Президент федерации биатлона региона Алексей Нуждов и министр спорта Подмосковья Роман Терюшков не хотели предавать дело огласке, что возмутило родных спортсменки. К тому же Тутмин, который уволился по собственному желанию, сейчас продолжает работать в других организациях.