{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
12:52  26 апреля 2018 3

Секс-скандал в российском биатлоне: тренер домогался 17-летней спортсменки. «Хочешь, я тебе массаж сделаю?»

Лыжная база Ивана Алыпова
В СК пообещали завершить проверку к 9 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Подмосковье 17-летняя биатлонистка обвинила старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в домогательствах. В обмен на интим наставник предлагал ей продвижение в спортивной карьере

«Все началось в сентябре, в Саранске. Сергей Сергеевич пригласил меня к себе в комнату. Я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он — рядом. И тут он мне говорит: „Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?“ Я ответила, что мне это не нужно», — рассказала девушка в интервью «Советскому спорту».

Биатлонистка не стала никому рассказывать о произошедшем. Однако попытки склонить ее к интимной связи со стороны тренера не прекратились. Когда Тутмин понял, что девушка непреклонна, то начал «откровенно зажимать» ее в спорте. «Стало совсем тяжело находиться в команде. На соревнованиях — у всех нормальные патроны, у меня плохие, с которыми сложно добиться точной кучной стрельбы. Меня выкинули из команды, хотя результаты я показывала достаточные. Бегаю в свое удовольствие. Но так же нельзя — я спортсменка!» — рассказала лыжница.

Первой о случившемся узнал личный тренер подростка. Она поговорила с родителями, которые позвонили на горячую линию «Ребенок в опасности». Также они пожаловались в Центр спортивной подготовки и приложили аудиозапись, которую девушка сделала во время одного из приставаний. Президент федерации биатлона региона Алексей Нуждов и министр спорта Подмосковья Роман Терюшков не хотели предавать дело огласке, что возмутило родных спортсменки. К тому же Тутмин, который уволился по собственному желанию, сейчас продолжает работать в других организациях.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров