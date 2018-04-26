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26 апреля 2018
13:51  26 апреля 2018 0

Пенсионерка, выигравшая 506 миллионов, избегает людей. «За хлебом больше не приходит!»

10-летие ООО
Дочь уволилась с работы, а сама пенсионерка теперь ездит на иномаркеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Соседи и жители села Панино Воронежской области рассказали об изменениях в поведении победителей государственной лотереи. Семья перестала появляться в местных магазинах и стала меньше общаться с соседями и односельчанами.

По словам соседей, они теперь редко могут увидеть счастливчиков — в том числе 63-летнюю Наталью Власову, — на улице. «На велосипеде теперь не катается. Важная такая сидит в машине. Ну, и не общаемся практически. Если мимо пройдешь, поздороваешься — ответит».

В магазинах или на почте, где семья купила удачный билет теперь видят еще реже, чем было до этого», — пишет «Комсомольская правда». «Да зачем ей к нам ходить? Наверняка, уже все в городе закупает. Ни за хлебом, ни за молоком, ни мукой или маслом не приходит. Не вижу ее вообще в последнее время», — говорят сотрудники магазина.

Также местные жители рассказывают, что дочь победительницы уволилась с работы сразу после первых перечислений призовых денег. Помпезных прощаний с трудовым коллективом не было: написала заявление и, забрав трудовую книжку, ушла. «Первое время забегала к нам, а вот сейчас с месяц, наверное, а может, и побольше не знаем, что там с Катюшей».

Напомним, после выигрыша женщина помогла семье погорельцев и добавила крупную сумму на лечение тяжелобольного ребенка. Кроме того, на призовые деньги купили пять машин и начали строительство особняка в Панино.

Павел Маркуш
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