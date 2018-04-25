Стало известно, на что потратила деньги пенсионерка, выигравшая полмиллиарда рублей

Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая в лотерею 506 млн рублей, купила по машине мужу и дочери, дала родственникам средства на покупку еще трех авто и строит особняк. Рабочие уже начали возводить небольшой дом в 162 кв. м.
Жительница села Панино Воронежской области не забыла и про обещание заняться благотворительностью, сообщает «Комсомольская правда». По словам соседей, женщина помогла семье погорельцев и добавила крупную сумму на лечение тяжелобольного ребенка. Подрядчик, который возводит дом для пенсионерки, рассказал изданию, что строительство усадьбы закончат к Новому году. «Двухэтажный будем строить. 98 „квадратов“ жилых плюс ванная, туалет, кухня — всего 162 квадратных метра», — приводит газета слова собеседника. Сколько будет стоить стройка в итоге, он сказать затруднился. Одноэтажный дом других жителей села, который строила та же бригада на соседней улице, обошелся хозяевам в 150 тысяч рублей.
Самый крупный выигрыш в истории российских государственных лотерей был разыгран 5 ноября 2017 года. Несколько недель после этого «Почта России» разыскивала человека, купившего счастливый билет, напоминает «Русская планета». Позже Власова рассказала, что все это время билет лежал на полке: во время розыгрыша семья неправильно проверила совпадения. Деньги семье до сих пор продолжают перечислять — выигрыш приходит частями.