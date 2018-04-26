14:08 26 апреля 2018 0

Концепции менялись «раза четыре» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский телеканал «УралИнформ-ТВ» переходит на закупной контент, и его покидают ведущие журналисты. Информационное вещание об общественно-политической жизни Пермского края находится под угрозой ликвидации. Какие передачи будут выходить на канале после изменений, пока неизвестно, но акцент будет сделан на развлекательные форматы и 24-часовое вещание.

Собеседники «URA.RU» объяснили трансформацию снижением затрат на работу редакции. «Новости — это очень затратный продукт, самый дорогой», — сказал инсайдер. Другой источник добавил, что за последние месяцы концепции менялись «раза четыре». В компанию приезжали московские консультанты, которые «не могли договорится с бенефициаром, и уезжали».

Сотрудникам телеканала объявили об окончательном решении сменить концепцию вещания на прошлой неделе, после этого ведущие журналисты решили уволиться из компании. Одна из причин — задержка зарплаты, вторая — неопределенность с будущей работой (в основном контент делали «новостники»). «Сначала говорили — «новостей не будет, потом говорили — «какие-то будут», и это надоело», — рассказывают собеседники.

Председатель союза журналистов Игорь Лобанов сказал «URA.RU», что пока не готов комментировать информацию о трансформациях на телеканале, так как находится в командировке и пока не разобрался в ситуации. «Могу высказать только сожаление, хотя замечу, что тенденция эта общероссийская, — заметила Ольга Лоскутова, экс-председатель союза журналистов. — Число людей, работающих с информацией, растет благодаря социальным сетям. Нас даже просят разные люди помочь им научиться писать, такая потребность есть. Однако число журналистов, которые отвечают за качество информации, падает. Профессионалы, конечно, могут найти себе работу, но это не то, о чем мечтали выпускники факультета журналистики».

Телеканал «УралИнформ-ТВ» создался в структуре крупного телеком-оператора «УралСвязьИнформ». В 2013 году телевидение выкупил бизнесмен Кирилл Маркевич, которые позднее стал советником губернатора Виктора Басаргина. Перед выборами 2016 года актив перешел под контроль депутата Заксобрания Дмитрия Скриванова. Когда Скриванов избрался в Госдуму, он вышел из всех бизнес-проектов, так как депутаты не могут заниматься предпринимательством.