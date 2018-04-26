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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
16:33  26 апреля 2018 0

У губернатора Кобылкина появились претензии к своему заместителю. Проблемы не решаются больше года

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, кобылкин дмитрий
Кобылкину представили отчет, почему больше года не решаются проблемы в социальных заведенияхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова, курирующая вопросы социальной сферы, выступила с отчетом перед главой региона и членами регионального правительства. Она объяснила, почему больше года не решаются проблемы в социальных заведениях с круглосуточным пребыванием людей. Отчет был подготовлен по требованию губернатора Дмитрия Кобылкина и представлен на закрытом совещании. Об этом сообщают собственные источники «URA.RU» в ямальском правительстве.

В пресс-службе губернатора пояснили, что речь шла о ямальских школах-интернатах, домах престарелых и больницах. Всего их на территории Ямала 47. Из них 14 до сих пор располагаются в старых деревянных зданиях.

«Работы по возведению новых зданий для размещения социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей продолжаются. В ближайшее время планируется завершение строительства нового здания Восяховской средней школы-интерната. За последние семь лет на Ямале введено в эксплуатацию 14 новых зданий в капитальном исполнении», — рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО. Сейчас в старых зданиях ведутся дополнительные работы по повышению уровня пожарной безопасности.

Инсайдеры агентства добавляют, что после скандала в Гыданской школе-интернате многочисленные проверки прошли практически по всему Ямалу. Они выявили массу нарушений в содержании и снабжении детей. В учреждениях не соблюдают санитарные нормы, есть критические замечания и по пожарной безопасности. Все это и легло в основу претензий губернатора к своему заместителю. По информации источников, отчет Кобылкина не устроил. Он приказал принять незамедлительные меры для решения проблем.

В школе-интернате поселка Гыда в прошлом году разгорелся скандал. Там подростки безнаказанно избивали учителей. А последующие проверки выявили десятки нарушений практически по всем направлениям, от питания учащихся до качества одежды и норм выдачи туалетной бумаги.

Вячеслав Егоров
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