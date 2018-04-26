Челябинцев призвали не выходить из дома: на Южный Урал надвигается шторм

В Челябинской области вечером 26 апреля ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупреждает жителей о сильном порывистом ветре и грозах.
В течение суток, начиная с вечера четверга, на Южном Урале ожидаются осадки, в отдельных районах пройдут грозы, сообщает Челябинский гидрометцентр. При этом ветер будет периодически достигать скорости 18-23 м/с. «При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах», — рекомендуют в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. При этом укрываться от ветра около стен домов, у остановок, вблизи рекламных щитов и деревьев нельзя.
Ранее ураганный ветер накрыл Москву — это произошло 21 апреля, пишет «Федеральное агентство новостей». Сила порывов ветра достигала 22 метров в секунду. Позже синоптики предупредили, что резкое ухудшение погоды идет и на Урал. При этом Урал и Сибирь они назвали относительно безопасными регионами с точки зрения возникновения ураганов.