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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
17:07  26 апреля 2018 0

В Перми определились с кандидатурой на пост главного чиновника по культуре

Должность предложили Елене НегановойФото: сайт гордумы Перми

Директору МАУК «Центральный выставочный зал» Елене Негановой предложили возглавить департамент культуры администрации Перми. Однако официальных документов о назначении еще нет.

«Да, такой разговор был, но мэр еще никаких распоряжений не давал, поэтому более детально могу с вами поговорить, когда все будет официально, — сказала Елена Неганова корреспонденту „URA.RU“ по телефону. — Извините, у нас сегодня открывается выставка, готовимся, сказать больше ничего не могу».

О кандидатуре Елены Негановой на пост руководителя департамента культуры сегодня сообщил «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, директора Центрального выставочного зала на пост предложил Вячеслав Торчинский, который перешел из департамента культуры в минкульт. Сейчас департамент временно возглавляет Елена Крысина.

Центральный выставочный зал, где работает Елена Неганова, подчиняется департаменту культуры. Сама она заняла пост временного руководителя весной 2017 года, до сентября работала в статусе исполняющего обязанности. «За это время [ей] удалось собрать новый коллектив, открытый и готовый к развитию институции и диалогу, — говорится на сайте учреждения, — были реализованы масштабные проекты: выставка „Нежная кисть“, совместный выставочный проект с Пермским академическим театром оперы и балета им. П.И Чайковского, выставка работ Марка Шагала».

Максим Ишматов
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