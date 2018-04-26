В Перми определились с кандидатурой на пост главного чиновника по культуре

Директору МАУК «Центральный выставочный зал» Елене Негановой предложили возглавить департамент культуры администрации Перми. Однако официальных документов о назначении еще нет.
«Да, такой разговор был, но мэр еще никаких распоряжений не давал, поэтому более детально могу с вами поговорить, когда все будет официально, — сказала Елена Неганова корреспонденту „URA.RU“ по телефону. — Извините, у нас сегодня открывается выставка, готовимся, сказать больше ничего не могу».
О кандидатуре Елены Негановой на пост руководителя департамента культуры сегодня сообщил «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, директора Центрального выставочного зала на пост предложил Вячеслав Торчинский, который перешел из департамента культуры в минкульт. Сейчас департамент временно возглавляет Елена Крысина.
Центральный выставочный зал, где работает Елена Неганова, подчиняется департаменту культуры. Сама она заняла пост временного руководителя весной 2017 года, до сентября работала в статусе исполняющего обязанности. «За это время [ей] удалось собрать новый коллектив, открытый и готовый к развитию институции и диалогу, — говорится на сайте учреждения, — были реализованы масштабные проекты: выставка „Нежная кисть“, совместный выставочный проект с Пермским академическим театром оперы и балета им. П.И Чайковского, выставка работ Марка Шагала».