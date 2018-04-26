Песков и Дворкович признались, что у них работает Telegram

17:57 26 апреля 2018 0

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Telegram Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и вице-премьер Аркадий Дворкович признались, что у них до сих пор работает мессенджер Telegram, несмотря на действия Роскомнадзора по прекращению его работы в России. По словам Пескова, «драматизировать» этот факт не стоит.

«Он у меня работает, и ничего в этом такого нет, — приводит слова Пескова РБК. — Очевидно, что технологически выполнить решение суда непросто». Он отметил, что заострять внимание на задержке этого процесса не стоит. «Не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в связи с этим», — добавил Песков.

Вице-премьер Аркадий Дворкович также признался, что все еще имеет доступ к мессенджеру. «А у меня работает», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин между тем заявил, что перебои в работе крупных сервисов не были связаны с деградацией Telegram. По его мнению, речь идет о подготовке к кибервойне, пишет «Национальная служба новостей». «Под этой дымовой завесой в виде борьбы с мессенджером выключают крупные компании — Google, Microsoft, проверяют скорость реакции и прочие вещи. То есть смотрят, насколько быстро эти компании реагируют на блокировки ключевых элементов своей инфраструктуры», — отметил он.