Самолет до Челябинска экстренно посадили из-за курильщика

19:27 26 апреля 2018 0

Самолет направлялся из Москвы в Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани. Это произошло из-за пассажира, который закурил на борту.

«Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета», — приводит слова официального представителя МВД Ирины Волк портал RT. Она рассказала, что челябинца сняли с рейса и доставили в полицию.

Ранее похожий инцидент произошел на борту авиакомпании «Победа». Экипаж уличил одного из пассажиров в курении, после чего было принято решение об экстренной посадке. Позже авиакомпания пыталась через суд взыскать связанные с этим расходы (200 тысяч рублей) с пассажира, однако ей это не удалось.