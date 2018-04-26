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26 апреля 2018
21:15  26 апреля 2018 0

Звезда мирового плавания променяла Тюмень на столицу

Пресс-конференция Юлии Ефимовой, ТАСС. Москва, ефимова юлия
Юлия Ефимова теперь представляет Московскую областьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова теперь будет представлять Московскую область. Первым стартом в новом качестве для нее стал чемпионат России, который проходил в Москве с 20 по 25 апреля.

«Получить подмосковную прописку было инициативой Юли. Мы с ней познакомились еще на пекинской Олимпиаде-2008, где я работал старшим тренером сборной. Недавно у Ефимовой истек договор с регионом, ее представители обратились к нам», — рассказал заместитель председателя Федерации плавания Московской области Виктор Коршунов, чьи слова приводит «Подмосковье сегодня». По его словам, этот вопрос в итоге был решен положительно на уровне министра спорта.

Юлия Ефимова практически все время тренируется в США, где ее в конце прошлого года якобы задерживала полиция, но на всероссийских турнирах она теперь будет представлять Московскую область. Ранее она несколько лет выступала под флагом Тюмени.

Дарья Корчак
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