Звезда мирового плавания променяла Тюмень на столицу

21:15 26 апреля 2018 0

Юлия Ефимова теперь представляет Московскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова теперь будет представлять Московскую область. Первым стартом в новом качестве для нее стал чемпионат России, который проходил в Москве с 20 по 25 апреля.

«Получить подмосковную прописку было инициативой Юли. Мы с ней познакомились еще на пекинской Олимпиаде-2008, где я работал старшим тренером сборной. Недавно у Ефимовой истек договор с регионом, ее представители обратились к нам», — рассказал заместитель председателя Федерации плавания Московской области Виктор Коршунов, чьи слова приводит «Подмосковье сегодня». По его словам, этот вопрос в итоге был решен положительно на уровне министра спорта.

Юлия Ефимова практически все время тренируется в США, где ее в конце прошлого года якобы задерживала полиция, но на всероссийских турнирах она теперь будет представлять Московскую область. Ранее она несколько лет выступала под флагом Тюмени.