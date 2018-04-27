В Екатеринбурге школьницы, которые маршировали в рубашках и туфлях по заснеженному плацу перед Домом офицеров, слегли с температурой. Об этом журналистам рассказала одна из участниц конкурса.
Как она пояснила порталу 66.ru, решение выступать на улице было принято самими организаторами. Другие группы также были возмущены этим поступком, однако им ответили: «Идите [отсюда], мы вас не держим». В итоге несколько участниц команды, которые уже были простужены, после марша по снегу окончательно заболели.
Председатель жюри Андрей Семочкин узнал о скандальном смотре только после его завершения. Он подчеркнул, что раньше во время плохих погодных условий мероприятие устраивали в помещении Дома офицеров. «Честно говоря, я сам возмущен по этому поводу. Я бы самих их [офицеров] раздел до трусов и заставил [по снегу] шагать», — добавил он.
Как рассказала журналистам сотрудник центра «Росток» Ольга Рогулина, никакого наказания за произошедшее офицеры, которые позволили детям маршировать в снегопад без верхней одежды, не получат. Организаторы предлагали конкурсанткам одеться, а те якобы отказались. Кроме того, по словам Рогулиной, под рубашками у детей было термобелье, хотя те это не подтвердили.
Ранее российские блогеры выложили фотографию, которая был сделана в столице Урала: девочки в юбках с голыми ногами маршировали по заснеженному плацу. «В Екатеринбурге готовятся ко Дню Победы», — подписал снимок известный российский публицист и блогер Рустем Адагамов.