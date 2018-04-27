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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
00:26  27 апреля 2018 0

Свердловские школьницы разболелись после марша с голыми ногами по сугробам. Офицеров никак не накажут

Некоторые участницы команды заболели после выступления в летней форме на улицеФОТО: Лентач, ВКонтакте

В Екатеринбурге школьницы, которые маршировали в рубашках и туфлях по заснеженному плацу перед Домом офицеров, слегли с температурой. Об этом журналистам рассказала одна из участниц конкурса.

Как она пояснила порталу 66.ru, решение выступать на улице было принято самими организаторами. Другие группы также были возмущены этим поступком, однако им ответили: «Идите [отсюда], мы вас не держим». В итоге несколько участниц команды, которые уже были простужены, после марша по снегу окончательно заболели.

Председатель жюри Андрей Семочкин узнал о скандальном смотре только после его завершения. Он подчеркнул, что раньше во время плохих погодных условий мероприятие устраивали в помещении Дома офицеров. «Честно говоря, я сам возмущен по этому поводу. Я бы самих их [офицеров] раздел до трусов и заставил [по снегу] шагать», — добавил он.

Как рассказала журналистам сотрудник центра «Росток» Ольга Рогулина, никакого наказания за произошедшее офицеры, которые позволили детям маршировать в снегопад без верхней одежды, не получат. Организаторы предлагали конкурсанткам одеться, а те якобы отказались. Кроме того, по словам Рогулиной, под рубашками у детей было термобелье, хотя те это не подтвердили.

Ранее российские блогеры выложили фотографию, которая был сделана в столице Урала: девочки в юбках с голыми ногами маршировали по заснеженному плацу. «В Екатеринбурге готовятся ко Дню Победы», — подписал снимок известный российский публицист и блогер Рустем Адагамов.

Александр Черноскутов
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