18:32 25 апреля 2018 0

По словам организаторов, они «никого не заставляли» Фото: «Твиттер» Рустема Адагамова

Российские блогеры опубликовали фото, сделанное в столице Урала: девочки в юбках с голыми ногами маршируют по заснеженному плацу. Люди вокруг них стоят, закутившись в теплые куртки и пальто, на фото видно, что идет снег. «В Екатеринбурге готовятся ко Дню Победы», — подписал фотографию известный российский блогер и публицист Рустем Адагамов.

Снимок гуляет по соцсетям, вызывая у пользователей массу эмоций. «Если фото реальное, то у кого-то нет мозгов», — пишет moskoff. «Есть приказ, мозгов не надо», — отвечает ему Hmjollnir. «Просто главный командир их позвал в последний бой», — добавляет WhySoSeriousSam.

«URA.RU» выяснило, что за мероприятие попало в кадр: на днях в столице Урала стартовал Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», проводимый автономной некоммерческой организацией «Р.О.С.Т.О.К.» В анонсах и в положении конкурса значится, что он проводится «под эгидой Министерства обороны Российской Федерации». Одним из этапов конкурса был смотр строя и песни, проводимый на улице.

Фото: со страницы Центра ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» во «ВКонтакте»

«Смотр строя и песни у нас по традиции проходит на улице, и погодные условия очень сложно предусмотреть, — рассказала „URA.RU“ один из организаторов конкурса Ольга Рогулина. — Мы всегда об этом предупреждаем. А в Екатеринбурге 24 апреля выпал очень сильный снег, и ни мы, ни группы, которые приехали, не были готовы к таким погодным условиям». По словам Рогулиной, провести смотр строя и песни в помещении тоже было невозможно. «Там (в Окружном доме офицеров, где проходила часть мероприятий конкурса — прим. ред) есть один зал, он в аварийном состоянии, если бы там маршировали дети, последствия были бы хуже».

По словам организатора, они были готовы отказаться от проведения этого этапа. «Я вообще предложила отменить его, — говорит Рогулина. — Поскольку перенести конкурс невозможно (в эти дни команды из разных городов съехались в Екатеринбург, собрать их в другой раз уже не получится), я предложила им записать видео дома, выслать нам и оценивать выступления по видеозаписям». Однако сопровождающие и участники команд сами очень хотели выступить.

Также, по словам Рогулиной, маршировать раздетыми никого не заставляли. «У нас есть такой критерий оценки, как внешний вид, но оценить единообразие формы можно, попросив расстегнуть один раз куртку, — говорит организатор. —

Мы, наоборот, просили, чтобы детей одевали. Руководители сами принимали это решение [выступить в таком виде]. У кого были туфли, мы предлагали выходить на улицу (если они приняли такое решение) в сапогах».

Мы предлагали разные варианты. Мы бы никого не сняли с конкурса, это вообще никак не повлияло бы». Также, по словам Ольги, почти у всех участников конкурса под формой для выступления было термобелье.

Ольга Рогулина — один из организаторов конкурса «Сыны и дочери Отечества» Фото: со страницы Ольги Рагулиной во«Вконтакте»

В пресс-службе Центрального военного округа воздержались от комментариев по ситуации, отметив лишь, что это не было официальным мероприятием ЦВО. Неофициально один из сотрудников штаба округа выразил сожаление, что дети маршировали по снегу с голыми ногами. «Жаль, что мы об этом не знали — конечно, мы бы нашли, во что одеть детей», — заметил военный.

Третий всероссийский патриотический конкурс (региональный тур) проходил в Екатеринбурге с 23 по 25 апреля 2018 года на базе Окружного дома офицеров. На конкурс приехали несколько десятков команд из разных городов (в основном, из Свердловской области). Для участия в смотре строя и песни заявилось 15 команд. Такие же конкурсы проводятся по всей страны. Победители региональных этапов попадут на заключительный этап — Всероссийский смотр-парад «Марш Победителей!» в ноябре 2016 года на базе Культурного центра Вооруженных Сил РФ.