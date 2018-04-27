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27 апреля 2018
26 апреля 2018
03:18  27 апреля 2018 0

СМИ узнали шокирующие подробности покушения на Пугачеву

Примадонна избежала страшной смерти от рук серийного убийцыФОТО: личная страница Аллы Пугачевой в Instagram

СМИ узнали шокирующие подробности покушения серийного убийцы Анатолия Нагиева на знаменитую российскую певицу Аллу Пугачеву. Мужчина в течение года выслеживал артистку.

Свои жестокие убийства Нагиев, которого сотрудники правоохранительных органов позже прозвали «экспресс-Чикатило», совершил в конце 70-х годов. Попав в тюрьму за изнасилование, мужчина начал бредить Пугачевой, которая тогда уже была известная на весь СССР. Он постоянно слушал ее пластинки и смотрел фотографии. Освободившись, маньяк отправился на поиски певицы.

Нагиев тщательно собирал всю информацию о примадонне: выяснил круг ее знакомств, узнал расписание ее гастролей и даже режим дня. Чуть позже он стал ходить на ее выступления, пытался наладить личный контакт и однажды ему это удалось. На одном из концертов он проник в гримерку артистки. Дождавшись ее, он предстал перед Пугачевой с большим букетом в солидном костюме, представившись неким «серьезным» лицом. Комплименты растрогали звезду и она дала ему визитку со своим домашним адресом, передают «Дни.ру».

По одной из версий бывших оперативников, Нагиев дождался артистку у ее подъезда. Когда она зашла в дом, он прошел вслед за ней и хотел зайти с артисткой в лифт, чтобы осуществить свой план преступления. Однако, консьержка заметила незнакомого человека и окликнула его. Убйица не успел зайти в лифт. Пугачева уехала наверх, а маньяк покинул столицу. В будущем он рассчитывал вернуться и завершить начатое, но не смог. В октябре 1981 года Нагиева расстреляли в Новочеркасской тюрьме.

Александр Черноскутов
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