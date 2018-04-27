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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
14:22  27 апреля 2018 2

В Зауралье банкротят нефтяной завод, за который ручались областные чиновники

Пермь. Клипарт., сбербанк
Предприятие задолжало банку почти миллиард рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области ввели процедуру наблюдения на ООО «Каргапольский завод нефрасов», который является активом бизнесмена Сергея Пузанова — ведущего акционера УК «Уралнефть». Решение суда о несостоятельности должника опубликовано в картотеке арбитражных дел.

С заявлением о признании предприятия банкротом в июне 2017 года обратился Сбербанк России. Задолженность завода перед кредитной организацией на момент обращения составила почти 900 миллионов рублей. Сейчас она превышает 920 миллионов рублей. Процедура наблюдения вводится на три месяца, судебное разбирательство по делу о банкротстве назначено на 19 июля 2018 года.

Ранее «URA.RU» подробно рассказало о претензиях Сбербанка к Сергею Пузанову и «Уралнефти». Предпринимательское сообщество региона выражало недоумение по поводу выдачи огромного кредита с существенными рисками. По данным источников агентства, негласными поручителями Пузанова выступили высокопоставленные чиновники, в частности, бывший глава Каргапольского района, а ныне первый заместитель губернатора Виктор Сухнев.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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