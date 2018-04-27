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27 апреля 2018
17:03  27 апреля 2018 0

Хабенский признался, что плевался при поцелуе с Анджелиной Джоли

Хабенский. Челябинск., хабенский константин
Константин Хабенский снимался вместе с Джоли в фильме «Особо опасен»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский актер Константин Хабенский рассказал блогеру Юрию Дудю об опыте совместной работы с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Актеры встретились на съемочной площадке фильма «Особо опасен».

В ходе разговора с Хабенским Юрий Дудь поинтересовался о его ощущениях от поцелуя с Джоли в одной из сцен, пишет «Федеральное агентство новостей». Актер рассказал, что такой же вопрос ему задавали даже американские пограничники. «Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров…» — поделился Константин Хабенский.

Актер также добавил, что он сам настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делала Джоли. В этой сцене она была единственной женщиной, отмечает телеканал 360. Свою просьбу Хабенский объяснил боязнью щекотки.

Дарья Корчак
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