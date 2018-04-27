Почта России досмотрит все посылки, отправленные на Урал во время чемпионата мира

17:55 27 апреля 2018 0

Речь идет о посылках, отправленных с 1 мая по 25 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Отправленные в Свердловскую область посылки будут в обязательном порядке проверяться сотрудниками отделений Почты России. Новшества вводятся в связи с усилением мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и касаются только тех регионов, в которых пройдут матчи.

Ревизии станут временными. Они коснутся посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса в период с 1 мая по 25 июля 2018 года. Почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде, сообщили в пресс-службе «Почты России». Ведомство советует клиентам отправлять посылки с описью вложения.

Проверки будут проходить также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской области, Волгоградской области, Республике Татарстан, Ростовской области, Мордовии, Самарской области, Краснодарском крае, Калининградской области.

Проверка отправлений является стандартной мировой практикой на время проведения крупных спортивных мероприятий. Аналогичные меры безопасности, в частности, применялись во время XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года.