Зауралец поднял треть тонны и стал лучшим пауэрлифтером мира

Роман Симахин сумел выиграть первенство уже во второй раз
Спортсмен из Курганской области Роман Симахин 27 апреля стал победителем первенства мира по пауэрлифтингу в городе Почефструм (ЮАР). Выполняя жим лежа, зауралец поднял 290 килограммов.
Как уточнили в администрации Шадринска, где родился и тренируется атлет, Роман Симахин занял первое место с отрывом от соперников в 40 кг. Спортсмен стал уже двукратным победителем турнира, так как взял золотую медаль годом ранее на первенстве по силовому троеборью в аналогичном упражнении. Об успехах атлета ранее рассказывало «URA.RU»: на первенстве России 2018 года юноша завоевал серебряную медаль и побил сразу несколько рекордов.