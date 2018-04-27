20:22 27 апреля 2018 0

Женщины призывают закрыть мессенджер Фото: скриншот видео

Общественное движение «Отряды Путина» опубликовало видео со своей встречи, на которой пенсионерки сжигают фото основателя Telegram Павла Дурова. Они призывают закрыть мессенджер.

«Мы сегодня собрались, чтобы заклеймить и потребовать, чтобы эту организацию убрали, закрыли, чтобы ее не существовало», — говорит одна из участниц встречи, чьи слова приводит издание «Шторм». С криками «Предатель!» и «Гореть в огне!» пожилые женщины подожгли фото Павла Дурова, а одна из них затем начала топтать его. «Не надо, пусть горит!» — сказала на это одна из активисток. В заключение они пожелали предпринимателю гореть «всю жизнь». «Дуров, уймись, иначе мы придем к тебе», — воинственно пригрозила участница «Отрядов Путина», разорвав фотографию основателя Telegram.

Ранее стало известно, что к Роскомнадзору был подан первый иск из-за «деградации» Telegram. Российский бизнесмен заявил, что из-за связанных с этим «веерных отключений» он понес миллионные убытки.