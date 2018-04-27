На Роскомнадзор подан первый иск из-за «деградации» Telegram

Российский бизнесмен заявил, что понес убытки из-за действий Роскомнадзора по деградации мессенджера Telegram. Ущерб своей компании от «веерных отключений» он оценивает в несколько миллионов рублей.
Как поясняется в иске, поданном руководителем ООО «Инвестори» Александром Вихаревым, из-за начатых веерных блокировок интернет-ресурсов клиенты сообщили о массовых случаях невозможности зарегистрироваться на сайте компании. Как выяснилось, добиваясь деградации Telegram, ведомство заблокировало ряд серверов «Инвестори», размещенных на иностранном домене, сообщает Life.ru.
«Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 млн рублей… Просим взыскать [эту сумму]… с Министерства финансов и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в пользу ООО „Инвестори“», — цитирует исковое заявление телеканал RT. Отмечается, что подобный иск подан впервые.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение Роскомнадзора по Telegram не должно ни в коем случае сказать на работе прочих ресурсов, напоминает агентство Nation News. При этом он отметил, что сама процедура технически оказалась сложнее, чем ожидалось, но решение суда в любом случае должно быть исполнено.
Решение об ограничении работы Telegram на территории РФ было принято по требованию Роскомнадзора 13 апреля. Уже 16-го числа ведомство начало работу по блокировке IP-адресов, используемых мессенджером. При этом оказалось, что тех очень много и часть из них используются также другими ресурсами.