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27 апреля 2018
17:56  27 апреля 2018 2

На Роскомнадзор подан первый иск из-за «деградации» Telegram

Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский, сигнал, высокоскоростной интернет
Частная компания подсчитала свой ущерб от действий ведомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Российский бизнесмен заявил, что понес убытки из-за действий Роскомнадзора по деградации мессенджера Telegram. Ущерб своей компании от «веерных отключений» он оценивает в несколько миллионов рублей.

Как поясняется в иске, поданном руководителем ООО «Инвестори» Александром Вихаревым, из-за начатых веерных блокировок интернет-ресурсов клиенты сообщили о массовых случаях невозможности зарегистрироваться на сайте компании. Как выяснилось, добиваясь деградации Telegram, ведомство заблокировало ряд серверов «Инвестори», размещенных на иностранном домене, сообщает Life.ru.

«Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 млн рублей… Просим взыскать [эту сумму]… с Министерства финансов и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в пользу ООО „Инвестори“», — цитирует исковое заявление телеканал RT. Отмечается, что подобный иск подан впервые.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение Роскомнадзора по Telegram не должно ни в коем случае сказать на работе прочих ресурсов, напоминает агентство Nation News. При этом он отметил, что сама процедура технически оказалась сложнее, чем ожидалось, но решение суда в любом случае должно быть исполнено.

Решение об ограничении работы Telegram на территории РФ было принято по требованию Роскомнадзора 13 апреля. Уже 16-го числа ведомство начало работу по блокировке IP-адресов, используемых мессенджером. При этом оказалось, что тех очень много и часть из них используются также другими ресурсами.

Игорь Чукреев
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