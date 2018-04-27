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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:15  27 апреля 2018 0

Слуцкий заснул на встрече с Путиным. «С Медведева пример берет?» ВИДЕО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Парламентарий опять оказался в центре скандалаФото: A.Savin/Wikipedia

Депутата Госдумы Леонида Слуцкого засняли спящим во время выступления президента РФ Владимира Путина на встрече с Советом законодателей. Однако у парламентария нашлось оправдание для своего поведения.

На кадрах, попавших в распоряжение журналистов, видно, что депутат подпер лицо рукой и прикорнул прямо во время речи главы государства. Проснулся он в тот момент, когда президент уже заканчивал свое выступление, пишет Life.ru. Сам Слуцкий в свое оправдание заметил, что прибыл в Санкт-Петербург из Страсбурга, где проходило заседание ПАСЕ, и у него было примерно лишь три часа на сон между мероприятиями.

Слуцкого не в первый раз ловят на том, что он спит во время встреч с президентом. Предыдущий раз такое случилось 1 марта — тогда снимок с депутатом опубликовал в своем Twitter журналист Сергей Доренко, сопроводив публикацию едким комментарием. В Сети уже провели аналогию «сна» Слуцкого со снимками премьер-министра Дмитрия Медведева на послании президента Владимира Путина Федеральному собранию и открытии Олимпиады в Сочи.

«Прославился» Слуцкий и другими историями. Несколько журналисток обвинили его в сексуальных домогательствах, напоминает «Русская планета». При этом Слуцкий получил неожиданную поддержку в лице коллеги-депутат Виталия Милонова, заявившего, что ничего предосудительного в его поведении нет, пишет «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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