Ученые выяснили, что Шигирский идол является древнейшим изображением дьявола

Международная группа ученых заявила, что известный Шигирский идол является самым древним изображением злых духов. По их мнению, изображения на уральском артефакте могут олицетворять дьявола.
Деревянную скульптуру на Урале обнаружили во второй половине XIX века. Изначально высота идола составляла 5,3 метра, однако сейчас, после утраты нижней части, она достигает 3,4 метра. Туловище древнейшего артефакта покрыто резным геометрическим орнаментом, а на его широких плоскостях вырезаны лица — личины. Помимо этого, ученые нашли на нем еще одну личину, пишет «Газета.ру». По их словам, они могли олицетворять злых духов или даже дьявола, а сама скульптура использовалась для проведения ритуалов и отпугивания людей от определенных территорий.
Напомним, исследователи Шигирского идола подтвердили возраст артефакта. Уральской скульптуре, которая была сделана из дерева, уже больше 11 тысяч лет. В качестве сравнения можно привести самую древнюю пирамиду — гробницу фараона Хеопса в Гизе, которой всего 4,5 тысячи лет.